Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve 'Hayırlı olsun'a geldik' açıklamasını yaptı.