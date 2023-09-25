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Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti

Politika Haberleri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldırılarak tedavi altına alınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı. Rahatsızlığı sebebiyle programlarını erteleyen Meral Akşener'in sağlık durumu hakkında Akşener'in eşi Tuncer Akşener'den bilgi alan Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Politika

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