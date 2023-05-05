Ahmet Davutoğlu Hıdırellez için mesaj yayınladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hıdırellez için yayınladığı videoda gelecek hafta yapılacak seçimlerle birlikte ülkemizin yeni bir bahara kavuşacağına işaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün Hıdırellez, gelecek haftada 14 Mayıs seçimleri ile birlikte ülkemizin yeni bir bahara kavuşmasının işaretlerini göreceğiz. Böyle bir mübarek günde bütün milletimizin, Hıdırellez'i kutlayan bütün kardeş toplulukların Hıdırellez'ini tebrik ediyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yeni bir video yayınladı. Davutoğlu, "Hıdırellezimiz mübarek olsun. Toyumuz şen, toprağımız bereketli, suyumuz aziz olsun. İnşallah 14 Mayıs'ta başlayacak yeni baharı bugünden selamlıyoruz" notuyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Ata yurdumuz Orta Asya'dan anayurdumuz Anadolu'ya, buradan da Balkanlara step içlerine Afrika'ya kadar yaydığımız Hıdırellez geleneğimizin yıl dönümündeyiz. Bugün Hıdırellez. Hıdırellez, bahardan sonra yazın gelişinin işareti. Nevruz ile Hıdırellez, arka arkaya bereketi temsil ederler. Hızır Aleysselam ile İlyas Aleysselamın buluşmasıdır. Bahtın, bereketin açıldığı bir günün işaretidir. Hıdırellez'de yüzler güler, çocuklar oynar, toy açılır. Sofralar genişler. İşte bu sene Hıdırellez'i çok özel bir gündemle topluyoruz. Hıdırellez'i güzel bir gündem ile anıyoruz. Bugün Hıdırellez, gelecek haftada 14 Mayıs seçimleri ile birlikte ülkemizin yeni bir bahara kavuşmasının işaretlerini göreceğiz. Böyle bir mübarek günde bütün milletimizin, Hıdırellez'i kutlayan bütün kardeş toplulukların Hıdırellez'ini tebrik ediyorum. Hıdırellez'imiz mübarek olsun. Toyumuz şen, toprağımız bereketli, suyumuz aziz olsun ve inşallah 14 Mayıs'ta yeni bir baharın başlangıcını bugünden selamlayalım. Hıdırellez'imizi kutluyorum."