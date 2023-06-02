Ahmet Davutoğlu, Eskişehir'de cenazeye katıldı
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GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kayınbiraderinin kayınpederi Orhan Keskin'in (90) cenazesine katıldı.
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kayınbiraderinin kayınpederi Orhan Keskin'in (90) cenazesine katıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınbiraderi Hüsnü Misge'nin kayınpederi Orhan Keskin, evinde hayatını kaybetti. Keskin için Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Keskin ailesi yakınları katıldı. Orhan Keskin, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Politika