Ahmet Davutoğlu: 'Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik saldırının faili azmettiricisi kirli iktidar'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, "Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın. Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun; bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs'ta ülkemiz huzura kavuşacak" dedi.

Ahmet Davutoğlu, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın. Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun; bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs'ta ülkemiz huzura kavuşacak."