Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu.

Davutoğlu, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, Edirne'nin her geçen gün siyasi ve ekonomik ağırlığını kaybettiğini ileri sürdü.

Edirne'ye gereken ilginin gösterilmediğini iddia eden Davutoğlu, "Görev yaptığım dönemde öne çıkarmayı istediğimiz şehirlerin başında Edirne geliyordu. Edirne'de önemli toplantılar gerçekleştirdik ve Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğini açtık." dedi.

Trakya'nın önemli tarım topraklarına sahip olduğunu anlatan Davutoğlu, tarımın Türkiye için hayati önem taşıdığına değindi.

Davutoğlu, dünyadaki çatışma ortamına karşın Türkiye'nin başta buğday olmak üzere üretimi artırması gerektiğini belirtti.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın büyük ölçekli savaşın habercisi olduğunu öne süren Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savaşı başlatmak kolaydır ancak bitirmek zordur. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde 'birkaç haftaya halleder' diye bakıyordu herkes, 2.5 yılı geçti. 'İsrail ve İran arasında kısa sürede ateşkes olsun' diye bekleniyor. Amerika'nın başında Trump gibi öngörülemez bir adam varken neyin ne olacağı belli değil. İsrail'in saldırganlığı karşısında net, tereddütsüz tavır almamız lazım. İsrail'in Gazze soykırımdan sonra bölgede bu gerilimi tırmandıracağını söyledim."

Konuşmasının ardından Davutoğlu, partililerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya Gelecek Partisi Edirne İl Başkanı Hava Aksoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.