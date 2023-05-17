Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgesindeki seçmenlere yapılan yorumlar kabul edilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik yapılan üzücü ve çirkin yorumları kınadı. Davutoğlu, depremzedeleri sevgiyle kucakladığını ve yaraları hep birlikte saracaklarını belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Ahmet Davutoğlu, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik yorumlara ilişkin bugün Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok. Depremzede kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Yaraları hep birlikte saracağız."