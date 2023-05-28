Ahmet Davutoğlu'dan seçmenlere çağrı: Mutlaka sandığa git, oyunu kullan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kıymetli kardeşim, sandıklar saat 17.00'ye kadar açık; vatanına, milletine sahip çık hala oy vermediysen mutlaka sandığa git, oyunu kullan” mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kıymetli kardeşim, sandıklar saat 17.00'ye kadar açık; vatanına, milletine sahip çık hala oy vermediysen mutlaka sandığa git, oyunu kullan" mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama yaparak vatandaşları oy kullanmaya davet etti. Davutoğlu'nun Twitter hesabından seçmenlere yaptığı çağrı şöyle:

"Kıymetli kardeşim, sandıklar saat 17.00'ye kadar açık; vatanına, milletine sahip çık hala oy vermediysen mutlaka sandığa git, oyunu kullan."