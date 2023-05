Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanının kutuplaştırıcı dili toplumsal barış için en büyük tehdit

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece Kısıklı ve Beştepe'de yaptığı konuşmalara ilişkin, "Seçilen Cumhurbaşkanının kullandığı kutuplaştırıcı dil, toplumsal barış ve ülke için en büyük tehdittir. Artık biraz olgunluk gösterin ve bu dışlayıcı, aşağılayıcı dili terk edin. Millet bu kutuplaşmadan yorgun düştü, daha fazla yormayın" dedi.

Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2'nci tur sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Davutoğlu, "Her şeyden önce dünyada örneği az görülen bir katılım oranı ile sandığa giden halkımızın demokratik olgunluğu geleceğimizin en büyük teminatıdır. Bu siyasi katılım bilinci oldukça her krize çözüm bulabilir, her çürümüş siyasete alternatif üretebilir, her karanlık tünelden yeni bir ufka yelken açma umudunu sürdürebiliriz. Bu bilinç dolayısıyla sandığa giden her bir vatandaşımıza, sandık başında demokrasinin namusu olan oylara sahip çıkmak için çaba gösteren her bir görevlimize ve müşahidimize teşekkür ediyorum. Milletimizin tecelli eden iradesi başımızın tacıdır. Seçim sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Son derece eşitsiz şartlarda demokrasi mücadelesi veren Sayın Kılıçdaroğlu'na ve birlikte mücadele ettiğimiz Millet İttifakı liderlerine ve belediye başkanlarına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Ardından Millet İttifakı'na destek veren vatandaşlara seslenen Davutoğlu, "Asla ümitsizliğe de olası tahriklere de kapılmayınız. Seçim neticeleri bir iktidar değişimine yol açmamışsa da toplumun yarısı statükoya karşı değişim talebini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sayın Erdoğan'ın dün geceki üslubu sizi yanıltmasın. Cumhur İttifakı'na destek verenlerin iktidarın uygulamalarını ve otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoyu benimsediği düşüncesine kapılmayınız. Onların bu tercihi, oluşturulan korku ikliminin eseridir. Onlarla köprüleri atmayalım, yeni köprüler kuralım. Kutuplaşma tuzağını biz bozalım. 6'lı Masa ve sonucunda oluşan Millet İttifakı'nın siyasi tarihimiz içindeki önemine ilk günkü gibi inanıyorum. Biz sadece 6 lider olarak bir araya gelmedik; birbirini tanıma şansı olmayan kitleleri de ortak bir demokratik toplum hedefinde buluşturduk. Bu süreçte yeni dostluk köprüleri kuruldu, yeni bir iklim oluştu. Ülkemizin bu dostluk köprülerine ve bu toplumsal barış iklimine ihtiyacı var" diye konuştu.

