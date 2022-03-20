Ahmet Davutoğlu, Bursa'da kadın kollarının düzenlediği panelde konuştu Açıklaması

BURSA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kadınlara siyasete katılmaları için çağrıda bulunarak, "Bütün Türkiye'de kadınlarımızı ayağa kaldıran bir çaba içinde olacağız ve kadınlarımızın nezaketini, zarafetini, iradesini, gücünü, azmini siyasete taşıyacağız inşallah." dedi.

Davutoğlu, Bursa'da partisinin İl Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Gelecekte Kadına Dair" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, kadınların hayat, eğitim, çalışma, sosyal hayata ve siyasete katılma haklarının savunucusu olduklarını söyledi.

Kadın cinayetlerine değinen Davutoğlu, şiddete karşı bir zihniyet devrimine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bir yıl önce İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini hatırlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız daha mı emniyette? Ailemiz daha mı korunaklı? Kim kadını korumadan 'Aileyi koruyacağım' diyorsa yalan söylüyor. Kadın korunmadan aile korunamaz. Kim 'Aileyi korumazsak da kadını koruruz' derse o da yalan söylüyor. Aile olmadan kadının var oluşu gerçek değerini bulamaz. İşte bizim Gelecek Partisi olarak farkımız bu. Aileyi de kadını da koruyacağız."

Parti olarak iktidara gelmeleri halinde kadın cinayetlerinde herhangi bir indirimin uygulanmayacağını dile getiren Davutoğlu, sanıkların en ağır cezalara muhatap kılınacağını anlattı.

Aileyi koruyan yasal düzenlemeleri güçlendireceklerini, kadın hakları konusunda erkek çocuklarını eğiteceklerini ifade eden Davutoğlu, "Ortada bir kadın sorunu yok, erkek sorunu var. Siyaseti değiştirmeden Türkiye'nin geleceğini değiştirme şansımız yok." diye konuştu.

Kadınlara siyasete katılmaları için çağrısında bulunan Davutoğlu, "Bütün Türkiye'de kadınlarımızı ayağa kaldıran bir çaba içinde olacağız ve kadınlarımızın nezaketini, zarafetini, iradesini, gücünü, azmini siyasete taşıyacağız inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Programa, Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ile partililer katıldı.