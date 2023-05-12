Ahmet Davutoğlu: 'Bahçeli bize mermi gösterdi... İşte buradayız'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde; "Bahçeli bize mermi gösterdi… İşte buradayız. Bağrımız açık buradayız. Türkiye'nin birliğini savunduğunu iddia eden ama Hakkari'ye adım atmamış olan Bahçeli. Şırnak'a gitmemiş olan Bahçeli. Diyarbakır'a gitmemiş olan Bahçeli. Sizden korkan namerttir. Sizin merminiz karşısında susacak olursak bu Cumhuriyet'i kuran iradeye de Gazi Meclis'e de ihanet ederiz. Susmayacağız, durmayacağız. Sizin otoriter yolsuzluk düzeninizle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, planlı son mitingini Ankara Tandoğan'da yaptı. Mitinge; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Davutoğlu Ankaralılara şöyle seslendi:

"Hacı Bayram Veli Anadolu hikmetini, Gazi Meclisi'nin, istiklal ve milli irade bilincini, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet mirasını bünyesinde barındıran yiğit Ankaralı hemşehrilerim, yiğit seymenler, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Demokrasi şölenine iki gün kaldı. Bu son mitingimizde altı genel başkan olarak size bir mesaj veriyoruz. Başta 13. Cumhurbaşkanı adayımız demiyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimiz toplumsal barış mesajı veriyoruz.

"BİZ BU ÜLKEDE NEFES ALIP VERDİKÇE YABANCI İSTİLACILAR BU ÜLKEYE GELEMEYECEK"

Ülkemiz bir karakış yaşadı. Bu iktidar ülkeyi; yasaklara, yoksulluğa, yolsuzluğa boğdu. Biz o kara kıştan bu ülkeyi çıkarıp yeni baharlara taşıyacağız. Ülkeye, millete söyleyecek sözü olmayan iktidar 1,5 yıldır farklı geleneklerden gelip milletimizden bir umut olan bizlere saldırıyor. Söyleyecek sözleri kalmadı. Birkaç maddede onlara cevap vermek zorundayız ta ki kara propagandaları sussun. Diyorlar ki, Erdoğan Bahçeli, Binali Yıldırım, Önder Aksakal yabancı istilacılara 14 Mayıs'ta ülkeyi teslim etmeyeceklermiş. Biri daha da ileri gitti küffara teslim etmeyecekmiş. Bre gafiller… Size Ankara'dan sesleniyorum, bütün mazlum milletlerin antiemperyalist, sömürge karşıtı mücadelesine ışık tutan Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'sından sesleniyorum. Biz bu ülkede nefes alıp verdikçe yabancı istilacılar bu ülkeye gelemeyecek ama yabancı bankalarda hesap tutan devlet adamları… Ama başka bir devlet başkanından 'aptal olma' diyen cumhurbaşkanları da bir daha iktidara gelemeyecek.

"FETÖ OKULLARINDA OKUYAN DAMADINIZ BERAT ALBAYRAK'I BAKAN YAPMADINIZ MI?"

Yahu Allah aşkına 15 Temmuz gecesi 251 şehidimizin kanı yerdeyken sizler 15 Temmuz'un faili olan bir paşanın kardeşini Hollanda'ya büyükelçi atamadınız mı? Sizler 15 Temmuz'un şehitlerinin kanı yerdeyken faili diye suçladığınız Birleşik Arap Emirlikleri'ne üç beş milyar dolar için el avuç açmadınız mı? Sizler; okuyan fakir, fukara çocuklarının yedi sülalesini cezalandırırken bu FETÖ okullarında okuyan damadınız Berat Albayrak'ı bakan yapmadınız mı? Bu ülkeye bir daha ne herhangi bir terör örgütü musallat olacak ne de devletimize herhangi bir durup zümre nüfus olacak.

"SİZDEN KORKAN NAMERTTİR"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'başörtüsü özgürlüğü yasal çerçeveye kavuşsun' dediğinde Erdoğan sulandırmaya çalıştı ve çıkmadı. Ama bugün tekrar konuştuk kendisiyle inşallah başörtüsü ve kadınların kıyafet özgürlüğü başta olmak üzere bütün özgürlükler korunacak. Yasaklar kalkacak.

Son olarak, bunlar yetmeyince Bahçeli bize mermi gösterdi… İşte buradayız. Bağrımız açık buradayız. Türkiye'nin birliğini savunduğunu iddia eden ama Hakkari'ye adım atmamış olan Bahçeli. Şırnak'a gitmemiş olan Bahçeli. Diyarbakır'a gitmemiş olan Bahçeli. Sizden korkan namerttir. Sizin merminiz karşısında susacak olursak bu Cumhuriyet'i kuran iradeye de Gazi Meclis'e de ihanet ederiz. Susmayacağız, durmayacağız. Sizin otoriter yolsuzluk düzeninizle mücadele devam edeceğiz. Biliniz ki müsterih olunuz değerli halkımız. Bu ülke, bu memleket, bu millet sahipsiz değil. Demokrasimiz asla sahipsiz değil."