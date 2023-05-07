Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de yaptığı konuşmada, siyasetin barışacağı, kaynaşacağı ve kucaklaşacağı bir ortamın oluşacağını söyledi. Ayrıca, hukukun önemine vurgu yaptı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini eleştirdi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellez'i olacak. Barışacak, kaynaşacak, kucaklaşacağız" dedi.

Denizli'ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bereketler Toplantı Salonu'nda milletvekili adayları, il başkanları, belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi. Bir ülkenin ekonomisinin ayakta kalabilmesi için hukukun önemli olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Hukuk ve mülkiyet güvenliği ekonominin oksijenidir. Bugün Türkiye'de sözleşmeye attığı imza nedeniyle ileride başıma bir şey gelecek, diye düşünmeyen iş adamı yoktur. 2016 yılında siyasi ahlak yasası çıkarmak istedim. Trol çeteleri tutuldu, iftiralar atıldı. Yazdığı yazı, attığı tweet nedeniyle kimse yargılanmayacak" ifadelerini kullandı.