Ahmet Davutoğlu 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı mesajı yayınladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Davutoğlu, gelir adaletini sağlayacakları sözünü verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Helal alın teri ile ekmeğini kazanan, çalışan, üreten, ter döken, zorluklara göğüs geren, haklarını emekleriyle arayan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bu bayram gününde Millet İttifakı olarak sizlere söz veriyoruz, bu düzeni değiştireceğiz, gelir adaletini sağlayacağız. Her çalışan emeğinin karşılığını mutlaka alacak" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Twitter hesabında 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı mesajı yayınladı. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Helal alın teri ile ekmeğini kazanan, çalışan, üreten, ter döken, zorluklara göğüs geren, haklarını emekleriyle arayan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bu bayram gününde Millet İttifakı olarak sizlere söz veriyoruz, bu düzeni değiştireceğiz, gelir adaletini sağlayacağız. Her çalışan emeğinin karşılığını mutlaka alacak."