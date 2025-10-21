Ahmet Aktan, İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

İyi Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatının 4. Olağan Kongresinde mevcut başkan Ahmet Aktan tek listeyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

İyi Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatının 4. Olağan Kongresi parti lokalinde gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ahmet Aktan, delegelerin oy birliğiyle yeniden İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Zafer İksir ile partililerin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. Seçimin ardından konuşan Başkan Ahmet Aktan, kendisine gösterilen güvene teşekkür ederek, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma ve kıymetli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Yeni dönemde, birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte Sarıgöl'ümüz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA