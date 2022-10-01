Ahlatcı, 'Amacımız vatandaşların en iyi sağlık hizmetini alması'

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti iktidarında sağlık alanında devrim niteliğinde çalışmalara imza atıldığını belirterek, amaçlarının vatandaşların en iyi sağlık hizmeti alması olduğunu söyledi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'in de eşlik ettiği ziyarette, polikliniklerde görev yapan sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti.

Vatandaşların sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmeleri için her türlü imkanın büyük gayretle sağlandığını belirten Ahlatcı, "Hastanemizde yatan hastalarımızı ziyaret ederek, hem taleplerini dinliyor hem de onlara moral veriyoruz. Her fırsatta halkımızla beraberiz. Halkımız ile gönül bağı kurduk ve bu bağı koparmadan daha da güçlendirerek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM