Ağrı Valisi Mustafa Koç, kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çeşitli kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Koç, ayrıca köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çeşitli kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Koç, ayrıca köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un ilk durağı 112 Acil Çağrı Merkezi oldu. Burada GAMER ve AFAD Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Koç, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Koç, daha sonra Yeni Kilit Parke-Bordür Taş Fabrikası'nı gezdi. Yılda 1 milyon metrekare parke üretim kapasitesine sahip fabrikanın üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Koç, fabrikanın Ağrı ekonomisine katkısını anlattı.

Vali Koç, son olarak merkeze bağlı köy muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Koç, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. - AĞRI