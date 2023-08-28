Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanlığı, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanlığı, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Koç'un ilk durağı İl Jandarma Komutanlığı oldu. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol tarafından karşılanan Vali Koç, komutanlıkta incelemelerde bulundu.

Tuğgeneral Erol'dan brifing alan Vali Koç, jandarmanın sorumluluk alanındaki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Koç daha sonra 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Erhan Cesur'a iade-i ziyarette bulundu. Tugay Şeref Defterini imzalayan Vali Koç, Albay Cesur ile bir süre görüştü.

İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Vali Koç, burada da İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından karşılandı. İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayan Vali Koç, İpar'dan emniyetin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Koç'un ziyaretleri, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI