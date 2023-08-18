Ağrı Valisi Koç görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Mustafa Koç, görevine başladı.

Ağrı Valiliğine atanan Mustafa Koç, yeni görevine başladı. Vali Koç yaptığı açıklamada, 10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Valiler Kararnamesi ile atandı Ağrı Valiliği görevine bugün başladığını belirterek, "Bu vesileyle beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyor, yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Büyük İslam alimi Ahmedi- Hani'nin manevi ikliminin etkisinde, sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası ile medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi olan Ağrı'mızda tekrardan sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile hizmetimizin esasında ve odak noktasında Ağrı insanı olacak. Vatandaşlarımızın yararına olmayan ya da onların arzu etmediği işlerle değil; onların faydasına olan, onların refahı, mutluluğu ve huzurunu yükseltecek işler yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ağrı'daki görevim süresince ilimizin başta tarım ve hayvancılık potansiyeli olmak üzere sahip olduğu tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek, halkımızın refah, huzur, mutluluk ve güvenliğini pekiştirmek için mesai arkadaşlarımla birlikte üstün görev anlayışı içinde en doğru, akılcı, etkin ve verimli bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etme azmi ve gayreti içinde olacağız. Hizmetlerimizi yürütürken kahraman şehitlerimizin emanetleri, gazilerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız ve çocuklarımız bizim önceliğimiz olacak ve elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince hep yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim. Beraber görev yapacağımız bütün arkadaşlarımızın da buna uygun davranacaklarından asla şüphem yoktur. Bu vesileyle bugüne kadar Ağrı'mıza hizmet eden valilerimize ve son kararname ile görevi devraldığım Sayın Osman Varol'a ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Tüm Ağrılı hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi. - AĞRI