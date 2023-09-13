Ağrı merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ağrı merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda suçta kullanılan telefon, sim kart, tablet, dizüstü bilgisayar ve tabanca ele geçirildi.

Ağrı merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri kendilerini hakim, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Ağrı merkezli Gaziantep, İstanbul, Adana, Tokat ve Siirt illerinde 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde suçta kullandığı belirlenen telefon, sim kart, tablet, dizüstü bilgisayar ve kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i hakkında da adli işlemler devam ediyor.