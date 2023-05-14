Ağrı'da vatandaşlar sandık başında
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Ağrı'da vatandaşlar sandık başında Ağrı'da, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı Ağrı'da Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
Ağrı'da vatandaşlar sandık başında
AĞRI - Ağrı'da, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı
Ağrı'da Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Sandık yemini ettikten sonra sandıkların başına geçen görevliler
Pusulaları kontrol ettikten sonra sandıkları mühürledi. Oy kullanmak için Alpaslan ilköğretim okuluna gelen vatandaşlar sıraya girerek oylarını kullandı.