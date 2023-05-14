Ağrı'da vatandaşlar sandık başında

Ağrı'da vatandaşlar sandık başında Ağrı'da, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı Ağrı'da Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.