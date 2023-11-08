Ağrı'da tırda yapılan aramada 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 48 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Ağrı'da bir tırda yapılan aramada 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamasında durdurulan alüminyum yüklü 1 tırda yapılan aramada, 48 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika