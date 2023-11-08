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Ağrı'da tırda yapılan aramada 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 48 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.