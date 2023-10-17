Ağrı'da suçlular yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan kaydı olan 6 şahıs için 64 personelle operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda hırsızlık, yabancıyı ülkeye sokma ve dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar yakalandı.

Ağrı'da çeşitli suçlardan kaydı olan 6 şahıs için 64 personelle operasyon düzenlendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 6 şahsa ait 6 ikamette 19 ekip ve 64 personelle yapılan operasyon sonucunda, hırsızlık başta olmak üzere bir çok suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan R.Y., bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.D. ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ifadeye yönelik aranması bulunan H.B. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI