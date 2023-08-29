Ağrı'da Su Ürünleri Kanununa Muhalefet Suçundan İdari Yaptırım Uygulandı

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 81 bin lira idari yaptırım uygulandı. İcra edilen devriye faaliyetleri sonucunda 48 olaya müdahale edilerek 52 kişiye ceza kesildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 81 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Ocak-Ağustos 2023 döneminde, sorumluluk bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyetleri neticesinde, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 48 olaya müdahale edilerek 52 şahsa 81 bin lira idari yaptırım uygulandı. Olaylarda adet serpme ağ, 52 adet tırıvırı ağ ve 1 adet çökertme ağ ele geçirilerek Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. - AĞRI