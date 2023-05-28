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Ağrı'da Seçim Sonuçları Kutlandı

Ağrı'da Seçim Sonuçları Kutlandı

Politika Haberleri

Ağrı'da binlerce vatandaş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kutlamak için sokaklara akın etti. Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar, Ağrı AK Parti İl Binası önünde kutlama yaptı.

Ağrı'da binlerce vatandaş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kutlamak için sokaklara akın etti.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar, Ağrı AK Parti İl Binası önünde kutlama yaptı. Daha sonra il başkanlığı binası önünden hareket eden araçlar, konvoy oluşturarak şehir turu yaptı. Polislerin yoğun önlem aldığı kutlamalarda Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarını sallayan vatandaşlar sloganlar atarak seçimi kutladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti Ağrı Politika Haberler

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