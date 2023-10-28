Ağrı'da İsrail'in katliamları protesto edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Filistin'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları kınamak için basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Filistin'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları kınamak için basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Doğubayazıt Sivil İnisiyatif tarafından Merkez Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetledi. Katılımcılar, "Katil İsrail hesap verecek", "Filistin yalnız değildir", "İsrail'e boykot" gibi sloganlar attı. Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Doğubayazıt İlçe Başkanı Cemal Arvas, İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin şehit olduğunu ve yaralandığını belirtti. Arvas, "Bu saldırılarda bine yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. ve Aziyzün Züntikam olan, Kahhar olan Rabbimizden Siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz." dedi.

İsrail'in son olarak el-Ehli Arab - Babtits Hastanesini bombaladığını hatırlatan Arvas, bunun tarihin en vahşi katliamlarından biri olduğunu söyledi.

Arvas, "Gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya siyonist israil'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini arttırmasına neden oluyor." diye konuştu.

Arvas, ABD'nin başını çektiği batılı ülkelerin İsrail'e destek verdiğini ve soykırımın ortağı olduğunu ifade etti.

Arvas, "Buradan açık ve net söylüyoruz. Bu soykırımın ortağı Akdeniz'e gemilerini gönderen ABD'dir, İngiltere'dir. BM Güvenlik Konseyinde katliama arka çıkan, ülkesinde Filistin'e destek eylemlerini yasaklayan Fransa'dır. Hala israil'in kendini savunma hakkı vardır diyen Almanya'dır. Asıl ortak, israil'e destek açıklaması yapan bütün AB ülkeleridir. Türkiye'yi İsrail'e destek vermeye ve tarafını seçmeye çağırarak tehdit eden Avrupa Parlamentosudur." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar dağıldı. - AĞRI