Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 düzensiz göçmen yakaladığını, olayla ilgili 2 organizatörün gözaltına alındığını bildirdi.
Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 düzensiz göçmen yakaladığını, olayla ilgili 2 organizatörün gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 24 düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kalkan operasyonları ile göçmen kaçakçılığına geçit yok. İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerimizde 24 düzensiz göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
Operasyonda yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği, gözaltına alınan organizatörlerin ise adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. - AĞRI