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Ağrı'da Cumhuriyetin 100. yılına çelenk sunma töreni düzenlendi

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Politika Haberleri

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, Ağrı'da da çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından sona erdi. Abide meydanında düzenlenen törene Ağrı Valisi ve il protokolünün yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Ağrı'da Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, Ağrı'da da çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından sona erdi. Abide meydanında düzenlenen törene Ağrı Valisi ve il protokolünün yanı sıra öğrenciler de katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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