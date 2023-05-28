Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ağrı'da Cumhurbaşkanı Seçimi için Sandık Başına Gidildi

Ağrı'da Cumhurbaşkanı Seçimi için Sandık Başına Gidildi

Politika Haberleri

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Ağrı'da Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle vatandaşlar oy kullanmak için sandığa geçti.

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Ağrı Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title