Ağrı'da Cumhurbaşkanı Seçimi için Sandık Başına Gidildi
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Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Ağrı'da Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle vatandaşlar oy kullanmak için sandığa geçti.
Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Ağrı'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika