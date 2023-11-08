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Ağrı'da alüminyum yüklü tırda 48 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında yol kontrol uygulama noktasında alüminyum yüklü bir tırı durdurdu. Ekipler, tırda yaptığı aramada 48 düzensiz göçmeni yakaladı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli polislerce gözaltına alındı.