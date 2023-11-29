Ağrı'da 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir binada yapılan aramada 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir binada 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ilçesinde bir binada yapılan aramada 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği, gözaltına alınan şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - AĞRI