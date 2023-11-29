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Ağrı'da 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde bir binada yaptıkları aramada Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

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