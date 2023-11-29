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Ağrı'da 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

29 Kasım 2023 12:19 Son Güncelleme: 12:20 Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.