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Ağrı'da 33 farklı dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Ağrı'da, 33 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler bu kapsamda, 33 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.