Ağrı'da 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, iki ilçede çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar neticesinde; 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. 3 şahıs gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi. Yakalanan göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, gözaltına alınan şüphelilerin ise adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. - AĞRI