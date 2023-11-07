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Ağrı'da 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca insan kaçakçılığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.