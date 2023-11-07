Ağrı'da 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca insan kaçakçılığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 22, Taşlıçay ilçesinde de bir araçta 3 düzensiz göçmen yakaladı.
Operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika