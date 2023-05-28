Ağrı'da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı
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Ağrı'da yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu %65,8 oy oranıyla birinci olurken, Recep Tayyip Erdoğan %31,72 oy oranıyla ikinci oldu. Seçim sonuçları haberler.com sayfaları üzerinden takip edilebilir.
Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Ağrı sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Ağrı hangi parti kazandı, 1. oldu? Ağrı 2023 seçim sonuçları açıklandı mı?Ağrı Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Ağrıseçimi kim kazandı?
AĞRI 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;
Kemal Kılıçdaroğlu %65,8
Recep Tayyip Erdoğan %31,72
Sinan Oğan %2,08
Muharrem İnce %0,4
28 Mayıs seçim sonuçlaırnı görmek için buraya tıklayınız.
AĞRI 2023 CUMHURBAŞLANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Ağrı seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ