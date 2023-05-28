Ağrı'da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Ağrı sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Ağrı hangi parti kazandı, 1. oldu? Ağrı 2023 seçim sonuçları açıklandı mı?Ağrı Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Ağrıseçimi kim kazandı?

AĞRI 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;

Kemal Kılıçdaroğlu %65,8

Recep Tayyip Erdoğan %31,72

Sinan Oğan %2,08

Muharrem İnce %0,4

28 Mayıs seçim sonuçlaırnı görmek için buraya tıklayınız.

AĞRI 2023 CUMHURBAŞLANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?