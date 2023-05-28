Ağrı'da 12 seçmeni bulunan köy sandığa gitti

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kamışlı köyünde yaşayan 12 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için sandığa gitti. Köydeki okulda, 12 seçmenin oy kullanması için sandık kuruldu ve oy verme işlemi başladı.