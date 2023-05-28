AGİT'ten Ankara'da seçim gözlemi

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Jan Petersen, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylamasına ilişkin Ankara'da gözlem yaptı.

AGİT DKİHB Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Jan Petersen ile beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur oylaması devam ederken, Kırkkonaklar Anadolu Lisesi'ndeki sandıklarda gözlem yaptı. Basın mensuplarına açıklama yapan Petersen, gözlemleri devam ettiği için sonuca ilişkin net bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Petersen, "Ülkenin dört bir yanına yayılmış 18 takımımız var. Onların bize raporlarını sunması gerekiyor, bu raporları inceledikten sonra konuşabiliriz. Yarın basın toplantımızda bulgulara ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz. Birinci turda da buradaydık. Şu an da buradayız. Sadece bir sandıkta gözlemde bulundum. Bütün takımlardan gelen gözlemlerimizi toplayıp, analiz edip inceledikten sonra tam bir resim ortaya çıkıyor" dedi. Petersen, verilerin nasıl toplandığına ilişkin, "Nasıl yaptıysak aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Farklı insanlardan, farklı partilerden, farklı STK'lardan insanlar ile görüşmelerimiz oldu ve olmaya da devam etti. Tavsiyelerimizin üzerine bir şeylerin değişip değişmemesi hükümetin bir seçimi olacak. Yarın bir basın açıklamamız olacak. Tavsiyelerimizin olduğu final raporumuz bundan 2-3 ay sonra yayımlanacak. Biz tamamen Ankara merkezli bir heyet değiliz. Ülkenin her yerinde takımlarımız var" ifadesini kullandı. (DHA)