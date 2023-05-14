AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Jan Petersen: 'Gözlem için dışarıdayız, raporları yarın duyuracağız'
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AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Jan Petersen, Ankara'da seçim gözlemi yaptıklarını belirterek, 'Gözlem için dışarıdayız. Bu raporları yarın duyuracağız' dedi.
AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Jan Petersen, Ankara'da seçim gözlemi yaptıklarını belirterek, "Gözlem için dışarıdayız. Bu raporları yarın duyuracağız" dedi.
AGİT DKİHB Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Jan Petersen ile beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kavaklıdere Ortaokulu'ndaki sandıklarda gözlem yapıyor.'TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 200 TEMSİLCİMİZ VAR'Basın mensuplarına konuşan Petersen, Türkiye'ye 6 hafta önce geldiklerini belirterek, "6 haftalık süreçte Türkiye'deki seçim sürecinde olan yasal çerçeveler, seçim kampanyaları, partilerin etkinlikleri şeklinde takipte bulunuyoruz, bunların raporlarını yapıyoruz. Bugün de gözlem için dışarıdayız. Bu raporları yarın duyuracağız. Türkiye'de yaklaşık 200 temsilcimiz var. Gözlemlerimiz ile ilgili de sayıları size en sonunda vermeye başlayacağız, gözlem heyeti olarak ise 300'den fazla olduğumuzu söyleyebilirim. Gözlemlerimiz devam ediyor, sabah erken saatte başladık, sayım esnasında ve sonrasında da devam edecek" dedi.BASIN TOPLANTISI YARIN
Petersen, bu süreçte olumsuz bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını sorulması üzerine de "Korkular anlamında bir şey söyleyemeyiz, basın açıklamamız ile bunu öğrenmiş olacaksınız" diye konuştu. Heyet, yarın basın toplantısı düzenleyip, bulgularını paylaşacak. Petersen'in başkanlık ettiği heyet, 29 Nisan 2023 tarihinde göreve başlamıştı.