Haberler ›› Politika ›› AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı Üsküp'te devam ediyor

AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı Üsküp'te devam ediyor

1 Aralık 2023 11:21 Son Güncelleme: 11:22 Abone Ol

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında düzenlenen AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. Toplantıda Asya ortakları da bir araya geliyor. Toplantı sonunda Malta'nın 2024 AGİT Dönem Başkanlığı resmiyet kazanacak.