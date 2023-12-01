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AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı Üsküp'te devam ediyor

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Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında düzenlenen AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. Toplantıda Asya ortakları da bir araya geliyor. Toplantı sonunda Malta'nın 2024 AGİT Dönem Başkanlığı resmiyet kazanacak.

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında başkent Üsküp'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında bugün, AGİT- Asya ortakları toplanıyor. AGİT yetkililerinin paylaştığı nota göre Asya ortakları arasında Afganistan, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Tayland yer alıyor.

Farklı oturumlarla gün boyu sürecek AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı yan etkinlikler, kapanış oturumu ve AGİT'in mevcut dönem başkanı Kuzey Makedonya, önceki dönem başkanı Polonya ile 2024 dönem başkanı olacak Malta yetkililerinin ortak basın toplantısıyla sona erecek.

Bakanlar Konseyinin belge ve kararlarının kabul edileceği toplantıda, Malta'nın 2024 AGİT Dönem Başkanlığı da resmiyet kazanacak.

Dün başlayan AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar temsil ediyor.

Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantının yapıldığı Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu ve çevresinde, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Toplantıya 57'si AGİT üyesi ülkeler olmak üzere, 76 heyetten yaklaşık 1000 kişi katılıyor.

2023 yılı boyunca AGİT Dönem Başkanlığını yürüten Kuzey Makedonya, çalışmalarını "her şey insanlarla ilgili" temasıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Politika

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