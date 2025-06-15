Ağıralioğlu Yalova'da Esnafla Buluştu

Ağıralioğlu Yalova'da Esnafla Buluştu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Yalova'da düzenlenen halk buluşmasında esnaf ve partililerle bir araya geldi. Ağıralioğlu, parti binasının açılışını yaparken, yeni bir siyasal iklim oluşturma hedeflerini dile getirdi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Yalova'da esnaf ve partililerle bir araya geldi.

Partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Yalova'ya gelen Ağıralioğlu, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılan Ağıralioğlu, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulunarak onlarla sohbet etti.

Aynı cadde üzerindeki Anahtar Parti İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Ağıralioğlu, daha sonra Uygulama Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Dün partisinin Bursa binasının açılışını yaptıklarını hatırlatan Ağıralioğlu, bugün de Yalova'da olduklarını belirterek açılışlarında büyük bir coşku ve kalabalık olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, yeni nesil bir siyasal iklimin yeni nesil coşkusunu taşıdıklarının dile getirerek, "Biz siyaseti rekabetle yapmanın, bayrak yarışı gibi görmenin ve geleceğe hazırlanmanın imkanı diyebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kavgaya, kine, parti münakaşasına gerek olmadan sorunları konuşup çözümleri birlikte getirmek istediklerini anlatan Ağıralioğlu, 81 ilde yapılanmayı tamamladıklarını kaydetti.

Ağıralioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Politika
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