Ağıralioğlu'ndan AK Parti'ye Sert Eleştiriler

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'yi eleştirerek, halkın onları memleketin sorunlarını çözmeleri için desteklediğini ancak muhalefeti yenmeyi tercih ettiklerini söyledi.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'yi eleştirerek "Biz, sizi memleketin sorunlarını yenin diye sevdik ve destekledik. Siz, sadece muhalefeti yendiniz. Siz, CHP'yi yendiniz. Siz, CHP'yi yenmeyi sevdinizö dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, halk buluşması ve partisinin Konya il başkanlığının açılışı için kente geldi. Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde partililere seslenen Ağıralioğlu, AK Parti'nin memleketinin sorunlarını değil muhalefeti yenmeye çalıştığını söyledi. Ağıralioğlu, "Siz, muhafazakarlığınızın iktidarında hiçbir şeyi muhafaza edemediniz. Sadece iktidarı muhafaza ettiniz. Memleketin sorunlarını yenmeniz gerekiyordu. Biz, sizi memleketin sorunlarını yenin diye sevdik ve destekledik. Siz, sadece muhalefeti yendiniz. Siz, CHP'yi yendiniz. Siz, CHP'yi yenmeyi sevdiniz. Biz, size memleketin kadersizliğini yenin diye güvendik. Biz, size memleketin sorunlarını yenin diye destek olduk. Biz, sizi memleketin problemlerini çözün diye sevdik. Siz, sadece CHP'yi yendiniz, enflasyonu yenemediniz. CHP'yi yendiniz bir seçim, fakirliği yenemediniz. CHP'yi yendiniz, adaletsizliği yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz, rüşveti yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz, israfı yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz, memlekette emeklinin hakkına, hukukuna halel getirdiniz. Hep CHP'yi yendiniz, memleketin sorunlarını yenemediniz. O yüzden biz, sizi yenmeye karar verdik. Sizden memleketi almaya karar verdik. Sizi sevdik, destekledik, yapın diye dualar ettik. Başaramadınız. Dualarımızı bile geri almaya karar verdik.ö diye konuştu.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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