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Ağıralioğlu Kahramanmaraş'ta Halkla Buluştu

Ağıralioğlu Kahramanmaraş'ta Halkla Buluştu
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A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' etkinliğinde, memlekete hizmetin önemini vurguladı ve Türk milletinin geleceği için birlik çağrısı yaptı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katılan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının partiyi halkla buluşturmak değil, halkı hak ettiği değerlerle buluşturmak olduğunu belirtti.

Sıfatların değil memlekete hizmet etmenin önemli olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

?"İş sıfatlarımızın bir önemi yok, bizim memleket için çıktığımız yolculuk adına taşıdığımız iradenin bir önemi var. Güçlü bir Türkiye için, bunca zorluk ve darlık içerisinde yeniden yola koyulmayı, milletine, devletine, evlatlarına, ceddine ve geleceğine borç sayanlar olarak biz eşitlendik. Türk milletinin geleceği için yola çıkanlarımız, her birinizi çıkmış olduğumuz bu yeni mücadelenin mesuliyeti namına, Türk milleti adına, partim adına değil, mücadele ettiğim arkadaşlarım adına değil, sizi Türk milleti namına, Türk milleti adına selamlıyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Politika
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