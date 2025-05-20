Ağıralioğlu Giresun'da Halkla Buluştu

Ağıralioğlu Giresun'da Halkla Buluştu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katılarak halkla bir araya geldi ve memleketin sorunlarına derman olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katıldı.

Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Halk Buluşması" programına da iştirak eden Ağıralioğlu, Giresun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağıralioğlu, memleketin sorunlarına derman olmayı amaçladıklarını belirterek, "Vatansever bir kadro kurmak, o kadro ile memleketin yarınlarını kucaklamak azmindeyim." dedi.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Politika
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