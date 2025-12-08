Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Trabzon'da esnafı ziyaret etti
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak işletmecilerle sohbet etti ve hükümete iletilmesi gereken talepleri dinledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ağıralioğlu, Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'ndeki esnafla sohbet etti.

Parti çalışmalarını memleketinde sürdürdüğünü ifade eden Ağıralioğlu, "Burası Trabzon'un en işlek caddesidir. Ticaret buralarda döner. Hem milletimizle ve esnafımızla buluşmak hem de esnafın varsa bir diyeceği hükümete duyurmak, yapmamızı istedikleri varsa o istediklerini duymak, onlar için bir şeyler yapabilmek için geziyoruz." diye konuştu.

Ağıralioğlu, ziyaretlerini Ortahisar ilçesindeki farklı caddelerde sürdürdü.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Politika
