Ağıralioğlu Bursa'da Esnaf ve Partililerle Buluştu

Ağıralioğlu Bursa'da Esnaf ve Partililerle Buluştu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da esnaf ve partililerle bir araya geldi. Ağıralioğlu, partisinin siyasi münakaşaya girmeyeceğini belirtti ve il başkanlıklarının açılışlarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da esnaf ve partililerle bir araya geldi.

Tophane Meydanı'nda bir kafede düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Ağıralioğlu, partisinin siyasi münakaşaya girmeyeceğini söyledi.

Ağıralioğlu, ülke genelinde partisinin il başkanlıklarını açtıklarını hatırlatarak, açılışların bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Programın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Politika
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