AGD İstanbul Üniversite Komisyonu İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

AGD İstanbul Üniversite Komisyonu üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek olduğu iddia edilen İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yaptı. 21.30'dan itibaren İngiltere İstanbul Başkonsolosluk binası önünde toplanan grubun etrafında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ellerinde, saldırılarda ölen çocukları temsilen oyuncak bebek ve döviz bulunan göstericiler İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar attı.

AGD İstanbul Üniversite Komisyonu Başkanı Hasan Basri Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Bugün burada işgalci İsrail'in yaptığı zulümlere destek olan herkesten bunun hesabını soracağımızı haykırmak için bir araya geldik. İngiltere, tarih boyunca insanlara zulmetmiş, gittiği yere zulüm, kan ve gözyaşı getirmiştir. Güneş batmayan imparatorluğunu, çaldığı madenlere, Afrika'dan getirip Avrupa'da sattığı insanlara borçludur. İngiltere, insanlık tarihinin en sinsi ülkesidir. Coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilik faaliyetleri neticesinde milyonlarca insanı öldürmüş, gasbetmiş, işkencelere maruz bırakmıştır. İngiltere'yi tanımayanlar, İngiltere'nin sömürdüğü ülkelerin tarihine ve şimdiki haline baksın. Hindistan'ın tarihine baksın, Pakistan'ın, Somali'nin, Sri Lanka'nın, Mısır'ın, Güney Afrika'nın tarihine baksın.

"ORTADOĞU'DA YAŞANAN TÜM KATLİAMLARIN MÜSEBBİBİ İNGİLTERE'DİR"

Ortadoğu'da yaşanan tüm olayların sorumlusunun İngiltere olduğunu belirten Yazıcı, "1917'de Balfour Deklarasyonu ile İsrail'in kurulmasına zemin hazırlayan ve bölgeden çekilince yönetimi Siyonistlere devreden İngiltere, Ortadoğu'da yaşanan tüm gelişmelerin ve katliamların ana müsebbibidir. Bu bölgede bizatihi kendisinin bir iş yapamayacağını tecrübe eden İngiltere, taktik değiştirmiş ve İslam ülkelerinin başına is¸ birlikçi kimselerin gelmesi ve iktidarda kalması için elinden geleni yapmıştır. İslam dünyasında yaşanan her olayın altını iyice irdelediğimizde, karşımıza İngiltere çıkacaktır. Biz sadece kuklayı değil, aynı zamanda kuklanın sahiplerini, kuklaya yön veren kuklacıyı da biliriz. İsrail'i lanetlerken, İngiltere ve Amerika'yı es geçmeyiz. Biliriz ki, Amerika ve İngiltere olmadan, onların desteğini arkasına almadan İsrail bir iş yapamaz, Mescid-i Aksa'ya kanlı postalları ile giremez, Gazze'ye bir tane bile füze atamaz. Bunun içindir ki, İsrail'in akıttığı tüm masumların kanı, İngiltere'nin ve Amerika'nın da elindedir. Zulüm üzerine kurmuş olduğunuz devletin ve her türlü insanlık dışı katliamlarını desteklediğiniz İsrail'in sonu yakındır. Bu yaptığınız zulümler, sizleri bekleyen sonun bir başlangıcıdır. Siyonizm, sadece biz Müslümanların değil bütün bir insanlığın düşmanıdır. Dolayısı ile bu zehirli virüs ile sadece Müslümanlar değil insanlığını kaybetmemiş, vicdan taşıyan herkes mücadele etmelidir. Bu virüs insanlığın başına beladır. Masum insanların, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ölümüne göz yumuyorsun, zalim İsrail ile iş birliği yapıyorsun buraya senden medet ummaya aman dilemeye gelmedik. Buraya, seni ve tüm Siyonist destekçilerini uyarmak için geldi" diye konuştu.