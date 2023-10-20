AGD Gönüllüleri İngiltere'yi Protesto Etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) gönüllüleri, Gazze'ye yönelik saldırıda bulunan İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle İngiltere'yi protesto etti. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, güvenlik güçlerince önlem alınması nedeniyle burada açıklama yapamayınca yakındaki Meşrutiyet Caddesi'ne geçti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan gruptakiler, İsrail ve İngiltere aleyhine slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) gönüllüleri, Gazze'ye yönelik saldırıda bulunan İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle İngiltere'yi protesto etti.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, güvenlik güçlerince önlem alınması nedeniyle burada açıklama yapamayınca yakındaki Meşrutiyet Caddesi'ne geçti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan gruptakiler, İsrail ve İngiltere aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan AGD İstanbul Üniversiteler Komisyonu Başkanı Hasan Basri Yazıcı, İslam dünyasında yaşanan her olayın altından İngiltere'nin çıktığını söyledi.

Yazıcı, "Biz İsrail'i lanetlerken İngiltere ve Amerika'yı es geçmeyiz. Biliriz ki Amerika ve İngiltere olmadan, onların desteğini arkasına almadan İsrail bir iş yapamaz, Mescid-i Aksa'ya kanlı postalları ile giremez, Gazze'ye bir tane bile füze atamaz. Bunun içindir ki İsrail'in akıttığı tüm masumların kanı, İngiltere ve Amerika'nın da elindedir." diye konuştu.

Masum insanların, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ölümüne göz yumulduğunu ve buna da "savaş" denildiğini kaydeden Yazıcı, "Bu bir savaş değil soykırımdır." ifadesini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.