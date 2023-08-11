Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz makamında ziyaret ederek, Afyonkarahisar'a yapılan ve yapılması planlan yatırımları görüştü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz makamında ziyaret ederek, Afyonkarahisar'a yapılan ve yapılması planlan yatırımları görüştü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Afyonkarahisar'ın jeotermal potansiyeli, tarımsal üretimi, sağlık endüstri bölgesi gibi şehrin öncelikli konuları hakkında istişarelerde bulunuldu. Vali Yiğitbaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Kendilerine nazik kabulleri ve ilgilerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR