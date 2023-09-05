Afyonkarahisar Valisi Filistin halkına destek sözü verdi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Türk milletinin Filistin halkının mücadelesine maddi ve manevi desteklerini Filistin toprakları özgürlüğüne kavuşuncaya kadar devam ettireceğini kaydetti.

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Cenin Belediye Başkanı Nidal Obaidi ve beraberindeki heyet Vali Yiğitbaşını ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Filistin'in köklü bir tarihe ve ortak çıkarlara sahip iki ülke olarak halihazırda yürüttüğü siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri uzun yıllar sürdüreceği ve daha da geliştirmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Vali Yiğitbaşı, "Bunun yanında aziz milletimiz, Filistin halkının mücadelesine maddi ve manevi desteklerini Filistin toprakları özgürlüğüne kavuşuncaya kadar devam ettirecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR