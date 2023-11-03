Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2023 yılında 6 halk günü toplantısı gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2023 yılı içerisinde 6 halk günü toplantısı gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Yiğitbaşı, bu toplantılarda 910 kadın, 427 erkek olmak üzere toplamda bin 337 vatandaşın taleplerinin dinlendiğini kaydetti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2023 yılı içerisinde 6 halk günü toplantısı gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Yiğitbaşı, bu toplantılarda 910 kadın, 427 erkek olmak üzere toplamda bin 337 vatandaşın taleplerinin dinlendiğini kaydetti.

Ekim ayı halk toplantısı Vali Yiğitbaşı başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Vatandaşların sıkıntı ve taleplerine etkili ve hızlı çözümler üretebilmek, devletle bağını güçlendirmek ve toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan halk toplantılarının ekim ayı toplantısı, Vali Yiğitbaşı'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantı öncesi konuşan Vali Yiğitbaşı, 2023 yılı içerisinde 6 halk günü toplantısı gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Yiğitbaşı, bu toplantılarda 910 kadın, 427 erkek olmak üzere toplamda bin 337 vatandaşın taleplerinin dinlendiğini kaydetti. 638 nakdi yardım talebinin 552'sinin yani oran olarak yüzde 87'sinin karşılandığını ifade eden Vali Yiğitbaşı, 447 iş talebinden 268'inin yüzde 60 ile olumlu, diğer konularda yapılan bin 323 talebin 874'ünün de yüzde 65 oranla ile olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Vali Yiğitbaşı, konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek kendisine iletilen talep, istek ve sıkıntılarını dinledi. - AFYONKARAHİSAR